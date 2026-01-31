Parlando alla vigilia della gara di campionato contro il Parma, Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, parla anche del sorteggio dei playoff di Champions dove i bianconeri saranno opposti al Galatasaray. L'occasione per il tecnico di Certaldo di ritrovare Mauro Icardi, col quale ebbe delle storie decisamente tese nell'ultima parte della sua esperienza all'Inter, oltre a Victor Osimhen trascinatore del Napoli campione d'Italia 2023.

E proprio ai suoi due ex attaccanti dedica un pensiero: "Se si parla di Osimhen mi piace parlare anche di Icardi. Entrambi hanno il numero 9 come gruppo sanguigno, con loro due hai tutte le soluzioni: devi solo decidere come rientrare in casa, se citofonare o buttare giù la porta. Victor è devastante, Mauro è uno dei più grandi finalizzatori che ho avuto la fortuna di allenare. Il Galatasaray? È un po’ come entrare dentro un vortice che non si può evitare, bisogna attraversarlo".