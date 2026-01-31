Curtis Jones dalla panchina. Il centrocampista inglese classe 2001, accostato all'Inter nelle ultime ore di mercato, non figura nell'undici titolare scelto da Slot per la sfida in programma alle 21 tra Liverpool e Newcastle

L'Inter vorrebbe portare in Italia Jones, dopo aver intascato il suo sì, in prestito con diritto di riscatto fissato sui 40 milioni di euro. La stessa operazione impostata con il Nottingham Forest per Frattesi. Per l'inglese tutto ruota attorno al rinnovo di contratto in scadenza nel 2027. 

Sezione: Focus / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 19:46
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
