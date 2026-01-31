In vista della sfida di questo pomeriggio a Novara, Mario Tacchinardi, allenatore della Pergolettese, ha parlato così dell'Inter Under 23 di Stefano Vecchi: "Affrontiamo un avversario veramente importante, di caratura, con giocatori veramente di talento. Dobbiamo andare a Novara con uno spirito battagliero, come abbiamo fatto per gran parte della partita di Cittadella. La partita sarà simile a quella, magari con un po' più di sofferenza, a differenza della partita di domenica con l'Ospitaletto. Affrontiamo una squadra che, in questo momento, è nettamente superiore a noi. Ha fatto una grandissima prestazione a Lecco: dobbiamo essere consapevoli di quali sono i loro punti di forza e quali sono le cose che magari fanno meno bene, cercando di lavorare su queste per cercare di fargli male".

Tacchinardi si sofferma anche sulla differenza di rendimento dei nerazzurri tra partite interne ed esterne: “È una squadra che è molto propositiva nell'interpretazione delle partite. Fanno un 3-5-2 molto offensivo, dove i difensori centrali partecipano, soprattutto i braccetti partecipano tantissimo all'azione, dando anche sovrapposizioni. È una squadra che fa un'ottima fase di non possesso. Però, a vedere le statistiche, è anche una squadra che concede tanto e a volte perde un po' l'equilibrio. Essendo comunque una squadra tendenzialmente giovane, è predisposta alla ricerca sempre di voler fare le cose e magari di andare un filo fuori giri durante la partita. Questo gli crea magari degli scompensi a livello tattico e subiscono qualche transizione di troppo. Noi dobbiamo riuscire a tenere, soprattutto nella fase di non possesso, la loro grande esuberanza per cercare poi magari a campo aperto qualche occasione importante.”