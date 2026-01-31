Curtis Jones, fresco 25enne, è il giocatore su quale ha puntato l’Inter, "giocatore che in Serie A ha il potenziale per diventare uno dei migliori centrocampisti del campionato" come scrive la Gazzetta dello Sport nel focus sul classe 2001, ultimissimo nome tra i profili vagliati dai Ausilio e compagnia per il rinforzo da consegnare a Chivu. L'ormai oggi "punto fermo del Liverpool, ha debuttato in prima squadra prima di compiere 18 anni il 7 gennaio 2019 e da lì, sotto la guida di Jurgen Klopp, si è guadagnato sempre più spazio".
"Mai titolarissimo, certo, ma sempre primo cambio della rotazione - si legge sulla Rosea -. In mezzo sa fare tutto e bene: il mediano davanti alla difesa, dove brilla per visione di gioco, ma anche quello che in Inghilterra chiamano centrocampista 'box-to-box', bravo a difendere ma anche ad attaccare. Col Qarabag in Champions non c’era per influenza, stasera col Newcastle dovrebbe essere titolare. Il suo per il Liverpool sarebbe un sacrifico doloroso. Per l’Inter un rinforzo potenzialmente clamoroso".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
