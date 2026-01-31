Arrivano brutte notizie da Gedda per l'Inter. Secondo Fabrizio Romano difatti, l'Al Ittihad ha informato l'attaccante Moussa Diaby e il suo entourage della decisione di aver rifiutato l'offerta dell'Inter. I nerazzurri hanno avanzato una richiesta sulla base del prestito con opzione di acquisto definitivo fissato a 35 milioni. Ma, secondo quanto svelato anche dal giornalista francese Fabrice Hawkins, la trattativa non è decollata e al contrario sembra destinata ad arenarsi.

"Moussa Diaby rimane all'Al-Ittihad" si legge nel tweet pubblicato dall'esperto d'Oltralpe: il club di Gedda voleva 40 milioni di euro. Secondo le cifre riportate dal giornalista transalpino i sauditi avrebbero rifiutato un'altra offerta proveniente da Milano basata sul prestito con l'obbligo di riscatto fissato a 28 milioni di euro. Il classe '99 quindi chiuderà la stagione all'Al-Ittihad, dove ha un contratto fino al 2029.