"Aspettando di risolvere i dilemmi del mercato di gennaio, l’Inter si porta avanti con il lavoro progettando un colpo per il futuro" si legge sulla Gazzetta dello Sport che parla dell’affare con il Modena per Yanis Massolin.

Sul centrocampista francese classe 2002, "Ausilio sembra aver bruciato sul tempo la Fiorentina, che era altrettanto interessata, convincendo il Modena con un’offerta da 5 milioni più bonus” specifica la Rosea che parla di affare “conveniente per tutti, anche per chi vende".

Sezione: Rassegna / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 09:45
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
