"Le possibilità di vedere Curtis Jones con la maglia dell'Inter sono in netto calo. La mattina del terzultimo giorno di mercato ha portato un raffreddamento della trattativa con il Liverpool". È quanto scrive La Gazzetta dello Sport, aggiornando sul centrocampista inglese che ieri è stato accostato al club nerazzurro. "Questione di richieste ed esigenze incrociate - spiega il quotidiano -. I Reds hanno chiesto all'Inter Denzel Dumfries, un giocatore che i nerazzurri non sono disposti per adesso a lasciar partire".

Il classe 2001 è stato individuato come possibile erede di Davide Frattesi, primo obiettivo del Nottingham Forest. L'Inter farà partire l'ex Sassuolo solo se riuscirà a chiudere per un sostituto individuato proprio in Jones che però ora - stando a quanto risulta alla rosea - sembra allontanarsi.