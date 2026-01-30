Simen Stamsø-Møller, ex attaccante norvegese oggi opinionista della tv nazionale TV2, ha commentato il sorteggio dei playoff di Champions League che ha proposto l'abbinamento tra Bodo/Glimt e Inter, esprimendo una certezza: "I nerazzurri hanno una squadra incredibilmente forte, ma allo stesso tempo ritengo che ci siano maggiori possibilità di battere l'Inter che il Real Madrid", afferma Stamsø-Møller che poi descrive l'Inter così: "Come squadra sono solidi come una roccia, ma se il Bodo riuscisse ad aumentare il ritmo della partita e a far muovere la palla come hanno fatto nelle ultime partite, allora ci sarebbero delle possibilità".

Secondo lui, inoltre, i nerazzurri hanno una mancanza non da poco rispetto alla Juventus, che ha affrontato i gialloneri nella fase campionato: "Il Bodø/Glimt ha giocato alla pari con la Juventus, dove Kenan Yildiz ha fatto la differenza. L'Inter non ha giocatori allo stesso livello di Yildiz. L'esperienza che i ragazzi del Bodo/Glimt hanno maturato vale oro. Hanno dimostrato nelle ultime tre partite che tutto è possibile. Sarà una partita assolutamente folle. Il Glimt ha buone possibilità, almeno in casa", conclude.