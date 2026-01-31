Cristian Chivu deve fare i conti con una nuova defezione dell'ultima ora: come riferito da Sky Sport, oltre agli infortunati Denzel Dumfries, Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, anche Carlos Augusto sarà costretto a saltare la partita contro la Cremonese per affaticamento. Il brasiliano, tenuto fuori a scopo precauzionale, ha appena lasciato la Pinetina. Convocati tre giovani dell'Under 23: Leonardo Bovo, Matteo Cocchi e Issiaka Kamate.

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 17:55
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
