A poche ora dalla partita di campionato contro l'Inter arriva un importante rinforzo per il centrocampo della Cremonese. Il club grigiorosso "comunica di aver acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni i diritti alle prestazioni sportive di Youssef Maleh dalla società U.S. Lecce". Il marocchino indossera la maglia numero 29.

