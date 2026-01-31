Il mercato invernale corre verso le battute finali e "l’Inter non ha ancora battuto un colpo" precisa il Corriere dello Sport che nell'edizione odierna dedica il suo focus principale ai movimenti in entrata e uscita dei nerazzurri, movimenti però non ancora iniziati. "In viale della Liberazione, al di là delle dichiarazioni di facciata, le riflessioni proseguono in maniera accesa e non soltanto alla ricerca dell’incastro giusto per regalare finalmente a Chivu il rinforzo sulla corsia di destra".

Ma non solo. Tra i vari confronti l'ultimo dei nomi circolati è quello di Curtis Jones, centrocampista classe 2001 del Liverpool. "Potrebbe essere lui, in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni, il sostituto di Davide Frattesi, sempre più nel mirino del Nottingham" si legge anche sul quotidiano romano che nel dettaglio spiega: "L’Inter rispetto a qualche settimana fa si è ammorbidita e sembra ormai disposta a sua volta a far partire l’ex Sassuolo anche senza obbligo di riscatto, ma dovrà comunque reperire un sostituto sul mercato. Quello di Jones non è l’unico nome sulla lista di Marotta e Ausilio. Frattesi intanto sta facendo le sue valutazioni: serve anche il suo ok definitivo per chiudere l’eventuale incastro di mercato".