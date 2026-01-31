Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha convocato appena 19 giocatori per la sfida valida per la 23esima giornata di Serie A di domani allo Zini contro l'Inter. Non disponibili per il tecnico grigiorosso: Barbieri (squalificato), Bondo, Collocolo, Moumbagna, Payero e Sanabria. Presenti i freschi nuovi arrivati Milan Djuric e Youssef Maleh. Questa la lista:

PORTIERI

1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava

DIFENSORI

6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye, 55 Folino

CENTROCAMPISTI

3 Pezzella, 7 Zerbin, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 33 Grassi

ATTACCANTI

9 Djuric, 10 Vardy, 11 Johnsen, 90 Bonazzoli