Amazon Prime Video ha ufficializzato le scelte per le partite dei playoff di Champions League del mercoledì sera. Il 18 febbraio con inizio alle 19.30 verrà trasmessa la sfida tra Bodo/Glimt e Inter, mentre al ritorno a scendere in campo su Prime Video sarà la Juventus che ospiterà il Galatasaray. L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio.