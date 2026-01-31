Amazon Prime Video ha ufficializzato le scelte per le partite dei playoff di Champions League del mercoledì sera. Il 18 febbraio con inizio alle 19.30 verrà trasmessa la sfida tra Bodo/Glimt e Inter, mentre al ritorno a scendere in campo su Prime Video sarà la Juventus che ospiterà il Galatasaray. L’appuntamento è per mercoledì 25 febbraio. 

Sezione: Focus / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 13:29
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
Print