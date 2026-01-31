Bepi Pillon, esperto allenatore di B e C, ha parlato così ai microfoni di Tuttomercatoweb della situazione dell'Inter e non solo. L'analisi è partita anzitutto dai nerazzurri: “Nove punti di vantaggio sul Napoli, come cinque sul Milan sono tanti. Il campionato è lungo, tutto può succedere. Non direi che lo Scudetto è già in cassaforte, ma l’Inter è in grande forma”.