Il Genoa comincia a entrare nell'ottica di una partenza di Brooke Norton-Cuffy, giocatore inseguito dall'Inter e dalla Juventus. Secondo Gianluca Di Marzio, il Grifone ha già adocchiato il nome per l'eventuale sostituzione: piace Ryan Alebiosu, giocatore anglo-nigeriano del Blackburn classe 2001, ventuno presenze con un gol e due assist sin qui nella Championship inglese.
Sezione: Mercato / Data: Sab 31 gennaio 2026 alle 13:16
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
