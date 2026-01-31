Il Genoa comincia a entrare nell'ottica di una partenza di Brooke Norton-Cuffy, giocatore inseguito dall'Inter e dalla Juventus. Secondo Gianluca Di Marzio, il Grifone ha già adocchiato il nome per l'eventuale sostituzione: piace Ryan Alebiosu, giocatore anglo-nigeriano del Blackburn classe 2001, ventuno presenze con un gol e due assist sin qui nella Championship inglese.