"L'Inter è una squadra estremamente forte. Sarà un compito arduo, ma nulla è impossibile". Questo è il pensiero espresso a TV2 da Stefan Johansen, storico capitano della Nazionale norvegese, a proposito del playoff di Champions League tra i nerazzurri e il Bodo/Glimt.

Anche un altro ex nazionale come Runar Berg esprime fiducia nelle qualità del Bodo: "Il Glimt ha dimostrato di essere a un livello incredibilmente alto. È alla pari con i migliori e può arrivare fino in fondo,