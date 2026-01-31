L'Inter U23 pareggia in casa contro la Pergolettese: finisce 1-1 con i gol di Corti al 35' e Cinquegrano al 51'. I nerazzurri hanno giocato una buona gara, con un buon controllo territoriale e una discreta fluidità nel movimento del pallone. Non è bastato per portare a casa i tre punti, con i cremaschi bravi a ripartire una volta recuperato la sfera e a creare densità in fase di non possesso, impedendo all'Inter U23 di creare occasioni pericolose. Si tratta del quinto risultato utile consecutivo per la squadra di Vecchi, che non perde dalla trasferta di Brescia prima di Natale. Ora la classifica vede l'Inter U23 ancora al quarto posto, in attesa dei risultati dagli altri campi. Chance di sorpasso infatti per Alcione Milano e Cittadella, mentre può agganciare i nerazzurri il Renate.

RIVIVI IL LIVE

19.26 - Fischia tre volte Colelli: finisce 1-1.

90'+4 - Ammonito Fiordilino, fallo tattico su Ferrandino.

90'+1 - Non c'è nulla. Si giocheranno altri sei minuti.

90' - Soluzione personale di Agbonifo: a lato il suo diagonale. Fvs al lavoro per possibile tocco di mano sul precedente colpo di testa di Cinquegrano.

89' - Che flipper in area della Pergolettese! I cremaschi si salvano con tanta fortuna e due miracoli di Cordaro. David batte un bell'angolo verso Cinquegrano, che incorna. La palla viene smorzata e ci prova Lavelli, Cordaro respinge. Poi ancora il tentativo di Zuberek, ancora Cordaro. Alla fine si salvano gli ospiti, che liberano.

88' - Ultimo cambio per Vecchi: Zanchetta rileva Topalovic.

86' - Altro cambio per la Pergolettese. Corti lascia il campo, al suo posto Rossetti.

84' - Kaczmarski ci prova da lontano e calcia rasoterra. Cordaro accompagna con lo sguardo il pallone indirizzato a lato.

84' - Grave errore in disimpegno di Calligaris. Corti raccoglie ma spreca, calciando male. Il portiere nerazzurro blocca a terra la conclusione centrale.

83' - Crossa Cinquegrano, subito Lavelli di testa: girata debole, blocca Cordaro.

81' - Cambi da entrambi le parti. Tremolada prende il posto di Jaouhari, Bane sostituisce Pala. Vecchi invece lancia Lavelli per La Gumina e Kaczmarski per Berenbruch.

79' - Confermata anche qui la decisione di campo da parte di Colelli.

78' - FVS chiamato dall'Inter per la trattenuta su La Gumina, che però è veramente molto lieve.

77' - Che occasione per l'Inter! Batti e ribatti, con la palla che rimbalza addosso a La Gumina e schizza verso la porta della Pergolettese. La sfera arriva nella direzione di Zuberek, che autovalutandosi in fuorigioco lascia correre. La Gumina insegue il pallone e arriva davanti alla porta marcato da Capoferri, che lo sbilancia in modo regolare. L'attaccante non riesce a calciare. Poi Agbonifo stende Capoferri e si becca il giallo.

76' - Arini arriva per primo su un cross messo fuori da Agbonifo e ci prova di prima: colpisce malissimo.

74' - Nulla di fatto, Agbonifo aveva le braccia davanti al corpo.

73' - FVS chiamato dalla Pergolettese per possibile tocco di mano in area di Agbonifo sul tiro di Jaouhari.

71' - Che occasione per Ferrandino. La Pergolettese sfonda sulla destra e alla fine Aidoo tocca per il neo-entrato. Ferrandino si coordina e gira: Cinquegrano provvidenziale, devia in corner a portiere battuto. Ammonito David intanto per un fallo commesso nello sviluppo dell'azione.

69' - Cambia anche la Pergo. Fuori Petrovic e Careccia per Ferrandino e Dore: cambi ruolo su ruolo in questo caso.

67' - Azione convulsa dell'Inter U23. Agbonifo sgasa e mette il cross, troppo lungo. Raccoglie David che ci riprova, alla fine la palla arriva al limite a Topalovic. Lo sloveno imbuca per Zuberek, che controlla ma non riesce a calciare. Alla fine rinvio tentato dalla difesa ospite che sbatte su La Gumina e rischia di diventare un tiro: palla sul fondo.

63' - Primi cambi: escono Stante e Spinaccé per Zuberek e Agbonifo. Cinquegrano passa terzo di difesa, Agbonifo quinto a tutta fascia con caratteristiche molto più offensive.

58' - Occhio alla costruzione dal basso della Pergolettese, che rischia di favorire l'Inter. Milesi appoggia di testa verso Cordaro, ma la palla è corta e La Gumina ci prova. Cordaro in due tempi si salva.

56' - Contropiede Pergolettese, lo conclude Aidoo. Il giocatore di proprietà dell'Inter manda fuori tempo David con una finta e prova il diagonale. Attento Calligaris, respinge in corner.

54' - La Gumina scappa alla marcatura avversaria e riceve sulla trequarti. Due tocchi e destro da lontano: palla a lato di poco.

IL GOL - Topalovic, dal centrosinistra, alza la testa e vede Cinquegrano in area di rigore. Cross morbidissimo a rientrare, perfetto, con Cinquegrano che stacca con il tempo giusto e schiaccia in porta il pallone dell'1-1. Tutto di nuovo in parità

51' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! CINQUEGRANO, 1-1!

18.35 - Fischia Colelli, è iniziato il secondo tempo.

18.33 - Tornano in campo le squadre. Tra poco si riparte. Non ci sono cambi

Primo tempo a calare dell'Inter U23. Nella prima mezz'ora i nerazzurri hanno giocato decisamente meglio, pur non creando grandissime occasioni. A scaldare i guanti di Cordaro ci ha pensato Cinquegrano con un tiro da posizione defilata e Stante con una rovesciata piuttosto debole. Poi, al 30' il primo squillo della Pergo, con il palo di Petrovic. Soltanto un'avvisaglia di quanto sarebbe successo cinque minuti più tardi: Petrovic fa la boa e il campo si apre per Jaouhari, che serve Corti. Alexiou devia il suo tiro ma non basta per salvare la situazione, con il gol dei gialloblù. Nel finale ancora Corti potrebbe fare 0-2, con l'Inter U23 in confusione: clamoroso errore sotto porta per lui. Si torna nel tunnel sullo 0-1.

18.18 - Fischia due volte il direttore di gara: si rientra negli spogliatoi sullo 0-1.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Corti si mangia la doppietta personale e grazia l'Inter U23. Disattenzione gigantesca di tutta la retroguardia nerazzurra, Corti si infila e riceve in profondità il lob di Petrovic. Tutto solo davanti a Calligaris, l'autore del gol svirgola con il destro. Clamoroso errore.

IL GOL - Prestia perde il duello con Petrovic, che fa sponda e spalanca il campo per la Pergolettese. Jaouhari conduce per diversi metri e premia il movimento di Corti, che calcia con il sinistro da posizione defilata in area di rigore: la deviazione di Alexiou mette fuori gioco Calligaris, 0-1 per la Pergo.

35' - Gol della Pergolettese, avanti gli ospiti. Ha segnato Corti.

33' - L'Inter U23 ci prova da quinto a quinto: cross di Cinquegrano, stacco di David. Colpo di testa centrale, blocca Cordaro.

31' - Grande pericolo per l'Inter U23! Petrovic controlla il pallone in area, sterza su Stante mandandolo fuori equilibrio e calcia di sinistro: palo a Calligaris battuto.

25' - Primo cartellino giallo: se lo prende Careccia. Fallo su Topalovic.

22' - Prova a distendersi la Pergo: cross di Jaouhari, blocca facilmente Calligaris.

16' - Inter ancora al tiro, questa volta su corner. David batte dalla destra a rientrare: la palla resta lì, poi rovesciata di Stante. Cordaro blocca, era debole il tentativo del giocatore di Vecchi.

10' - Bello schema su calcio piazzato dell'Inter U23: Cordaro blocca il tiro deviato di Topalovic, liberato da una sponda di Spinaccé.

10' - Cinquegrano scalda i guanti di Cordaro. Palla recuperata in avanti, palla larga per Topalovic e sovrapposizione interna di Cinquegrano, servita dallo sloveno. L'esterno destro calcia di prima: Cordaro respinge in corner.

9' - Primo tiro di serata: lo tenta Topalovic. Berenbruch serve il compagno di reparto ai 25 metri dalla porta. A difesa schierata, Topalovic sceglie la conclusione: rasoterra mancino fuori di poco, era comunque sulla traiettoria Cordaro.

5' - Partita molto tattica per ora. La Pergolettese è attenta a non concedere nulla alla squadra di Vecchi, creando tanta densità in mezzo al campo.

17.32 - Fischia Colelli: si comincia, è iniziata Inter U23-Pergolettese.

17.29 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo, Inter in nerazzurro, Pergolettese in giallo.

L'Inter U23 scende in campo per la 24a giornata di Serie C. L'avversario è la Pergolettese di Mario Tacchinardi, subentrato a stagione in corso a Curioni. All'andata finì 0-2, con i gol di Fiordilino e Spinaccé. I nerazzurri sono reduci da tre vittorie consecutive: Pro Patria fuori casa, Virtus Verona in casa e Lecco in trasferta lunedì, in quella che è stata forse la partita più bella della stagione da parte della truppa di Vecchi. La classifica del girone A vede l'Inter U23 al quarto posto, capofila del trenino che include, in due punti, Alcione, Cittadella, Renate e Trento: fondamentale vincere oggi per provare ad allungare. Da segnalare che la partita non si giocherà all'U-Power Stadium di Monza, bensì allo stadio Piola di Novara. Ecco le formazioni ufficiali, con calcio d'inizio alle 17.30.

INTER (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia (C), Stante (dal 63' Agbonifo); David, Berenbruch (dall'81 Kaczmarski), Fiordilino, Topalovic, Cinquegrano; Spinaccé (dal 63' Zuberek), La Gumina (dall'81 Lavelli)

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Zanchetta, Venturini, Zouin, Iddrissou, Kaczmarski, Bovio, Amerighi

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammoniti: David (71'), Agbonifo (77'), Fiordilino (90'+4)

PERGOLETTESE (3-4-2-1): Cordaro; Capoferri, Milesi, Lambrughi; Pala (dall'81' Bane), Arini, Careccia (dal 69' Dore), Aidoo; Jaouhari (dall'81 Tremolada) Corti (dall'86' Rossetti); Petrovic (dal 69' Ferrandino)

A disposizione: Finardi, Doldi, Catena, Antolini, Orlandi, Padalino, Roversi, Pessolani

Allenatore: Mario Tacchinardi

Ammonito: Careccia (25')

Arbitro: Alessandro Colelli (sez. di Ostia)

Assistenti: Giusepe Bosco (sez. di Lanciano), Leonardo Millimaci (sez. di Reggio Calabria)

Quarto ufficiale: Deborah Bianchi (sez. di Prato)

Operatore FVS: Veronica Martinelli (sez. di Seregno)