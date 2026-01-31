Antonio Conte, allenatore del Napoli, intervistato da DAZN prima dell'inizio della partita con la Fiorentina ritorna sull'amarezza per l'eliminazione dalla Champions League: "Col Chelsea non siamo stati premiati per lo sforzo prodotto. C'è rammarico per essere usciti da questa competizione, ma ci deve essere consapevolezza del fatto che a livello europeo siamo sulla strada giusta. Quello che proponiamo ci può portare a grandi soddisfazioni nel percorso, ma questo percorso va fatto. Non siamo stati fortunati con la disponibilità dei giocatori visto che ci sono state e ci sono ancora diverse defezioni, però ci sono trarre indicazioni per fare meglio in futuro".
La buona notizia è il rientro progressivo di Romelu Lukaku: "Ha avuto un brutto infortunio, ora sta accelerando. Dobbiamo mettere qualche amichevole in settimana per dargli minutaggio e rimetterlo a ritmo partita, cosa che con allenamenti e mezzi allenamenti diventa difficile. Sappiamo l'importanza che riveste per noi come calciatore e nello spogliatoio. Spero possa migliorare ancora e che ci possa essere qualche rientro in futuro; ne abbiamo bisogno, anche se le partite sono diminuite.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
