L'edizione odierna de La Stampa fa il punto sulla situazione di calciomercato che riguarda l'esterno del Genoa, Brooke Norton-Cuffy. "Resta aperto il confronto tra Juventus e Inter", evidenzia il quotidiano. In parallelo, la Vecchia Signora mantiene vivi i contatti con il Bologna per arrivare a Emil Holm, esterno svedese, accostato tra l'altro anche all'Inter un paio di stagioni fa.

