E' una Juventus in difficoltà quella che ha cominciato la stagione in corso, tanto che si parla già di Spalletti a rischio esonero e di un possiible ritorno di Conte (entrambi ex Inter). Massimo Mauro ne parla così su La Gazzetta dello Sport. "Esonero? Spero di no, mi rifiuto di pensarlo. La Juve è un'altra cosa, non può diventare come le altre squadre che cambiano in continuazione: ha già fatto troppo con Motta, Giuntoli, Tudor e Comolli. Basta. Io penso che sarebbe sbagliato, perché Spalletti è un grande allenatore. Chiaramente la sua Juventus deve diventare presto squadra. E per questo c'è bisogno di tempo, ma pure di risultati. Luciano deve trovare il modo di tornare a vincere in breve tempo, perché alla Juve è così: non è che puoi dire "ci prendiamo un mese di tempo, facciamo tre pareggi e una sconfitta, ma alla quinta partita torniamo a vincere". Se perdi altre due partite succedono i problemi...".

Lo scudetto manca da 6 anni...

"I tifosi si possono mettere l'anima in pace: l'Inter è avanti un anno luce. Un altro mondo".

A Torino molti vorrebbero il ritorno di Conte.

"Capisco i tifosi ed è chiaro che se uno viene chiamato dalla Juve è dura rinunciare. Però mi sembra ingeneroso nei confronti di Spalletti parlare di Conte".