Da grande appassionato di Padel, Christian Vieri ha partecipato all'EA7 World Legends Padel Tour al Due Ponti Sporting Club di Roma. E raggiunto da ADN Kronos l'ex attaccante ha parlato dell'altra sua passione, il pallone, affrontando l'attualità del calcio italiano a pochi giorni dallo scontro al vertice tra Roma e Inter: "Mi aspettavo questa Inter, ha la rosa più forte del campionato. Per quanto riguarda il Como mi aspettavo la continuità rispetto all'anno scorso e c'è stata sicuramente. La Roma ha iniziato molto molto bene, il lavoro di Gasperini si vede, è uno dei più grandi allenatori al mondo, quindi se la società lo ascolta può portare la Roma in alto. Ha fatto una buona partita anche in Champions, avrà il doppio impegno, ma ha preso dei buoni giocatori. Dybala rimane sempre il numero uno, è un grande attaccante. Poi tra poco c'è la partita tra la Roma e l'Inter e poi quella tra i giallorossi e il Real Madrid in Champions che sarà una bolgia. Gasperini farà andare i suoi giocatori a duemila, sarà una bella partita da vedere".