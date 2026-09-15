Grande prova di forza dell’Inter di Paolo Hernán Dellafiore, campione d’Italia in carica, che ha battuto il Cagliari di Daniele Dessena nel posticipo della terza giornata del Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, andato in scena ieri al KONAMI Sport Center di Milano. I padroni di casa emulano così i ragazzi dell'Under 20, che si sono imposti per 6-1 sui rossoblu nel loro match: apre le danze dopo sette minuti l’italo-brasiliano Kaiki Piva, per poi raddoppiare al 14’ grazie al norvegese Jonas Dahlberg Strand, prima di dilagare nella ripresa con il solito Piva, che ha firmato la doppietta al 48’, e con Gabriel Salviato al 78’, che ha realizzato il suo quinto gol in campionato, portandosi in vetta alla classifica marcatori.