C'è grande rispetto tra Gian Piero Gasperini e Cristian Chivu, oggi rispettivamente allenatore della Roma e dell'Inter, che si sfideranno sul prato dell'Olimpico. Eppure, come racconta La Gazzetta dello Sport, nella disgraziata avventura del tecnico di Grugliasco a Milano "uno dei principali problemi fu proprio Cristian Chivu, l'avversario che sfiderà sabato all'Olimpico nella sfida-scudetto".

"Chivu non stava bene, era depotenziato da un infortunio alla caviglia e altri acciacchi che presto lo avrebbero obbligato a smettere, e non fu in condizione di aiutarlo: rientrò solo a Novara, l'ultima partita, quando ormai era chiaro che l'Inter avrebbe cambiato allenatore. Il rapporto tra Gasperini e Chivu però è sempre stato ottimo. Cristian ne apprezzava già da calciatore la cultura del lavoro, la dedizione alla preparazione atletica, la disciplina ferrea. «Con lui mi sono allenato come da molto non succedeva». E lo ha studiato con passione quando è passato dall'altra parte, scegliendo di allenare. In quei tre mesi passati insieme, non si avverti neppure un momento di tensione tra loro. Il punto è che la squadra, l'Inter, era incapace di seguirne i principi tattici".