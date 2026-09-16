La Nazionale argentina si prepara ad un altro addio eccellente, dopo quello di Lionel Messi, che questa volta riguarda lo staff di Lionel Scaloni: è pronto a salutare la compagnia Walter Samuel, per anni braccio destro del CT della Seleccion. Lo rivela TyC Sports: ad Ezeiza sono già tutti consci della volontà dell'ex difensore di Inter, Roma e Real Madrid di tentare l'avventura da allenatore in Europa. Il contratto di Samuel scade il 30 dicembre e il presidente Claudio Tapia è già consapevole che non rinnoverà nel 2027, a prescindere da ciò che deciderà Scaloni.

Samuel quindi si appresta a salutare l'Albiceleste dopo otto anni e con quattro titoli in bacheca: la Coppa del Mondo del Qatar 2022, la Copa América 2021 e 2024 e la Finalissima 2022. Pur non avendo vinto il titolo, è andato vicino al terzo posto nella Copa América 2019 e al secondo posto negli ultimi Mondiali. L'intento è quello di proseguire nell'attività di formazione prima di cercare una panchina per la prossima stagione.