Sei punti in più dell'anno scorso con più gol fatti e meno subiti. La partenza dell'Inter, guardando allo stesso momento della stagione un anno fa, è nettamente migliore passando dalla prima alla seconda stagione con Cristian Chivu in panchina. I nerazzurri hanno il miglior attacco del campionato, ma non solo.

"I tredici gol fatti portano la firma di nove giocatori diversi - solo il Bayern in Europa è riuscito a mandare in gol un giocatore in più - segno di una facilità nell’andare alla conclusione che non ha paragoni alle nostre latitudini. Ad allarmare la concorrenza il fatto che l’Inter, anche se sembra paradossale sottolinearlo, è partita meglio rispetto all’ultima stagione pure nella fase difensiva: l’anno scorso furono 7 i gol subiti (soprattutto decisivi nelle due sconfitte, al Meazza contro l’Udinese e a Torino con la Juve nel pirotecnico 4-3 deciso da Adzic sul gong). Quest’anno Pepo Martinez - anche per responsabilità sue - ha raccolto sei palloni dalla porta ma sono ugualmente arrivate soltanto vittorie. Il trend va senz’altro migliorato in Europa, dove l’Inter non ha gli stessi numeri in attacco, però l’idea è che Chivu, grazie alla profondità della rosa a sua disposizione, abbia gli strumenti per andare in fuga nel periodo di tempo che andrà da metà ottobre a Natale, quando si inizierà davvero ad andare in campo ogni tre giorni".