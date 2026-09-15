Festa Inter U23 a Crotone: la seconda squadra nerazzurra passa 0-2 allo Scida e si toglie un'altra soddisfazione importante dopo la vittoria a Catania. A decidere la partita Mancuso e Lavelli. Dopo mezz'ora di grande equilibrio, tanta tattica e pochissime emozioni, la partita è cambiata sul cartellino rosso estratto dal direttore di gara verso Groppelli, difensore del Crotone. La superiorità numerica ha sicuramente spianato la strada ai nerazzurri, bravi a restare concentrati per tutta la partita.

Dopo un'occasione importante capitata sulla testa di Agbonifo nel primo quarto d'ora del secondo tempo, al 67' l'ha sbloccata Mancuso. Bellissima girata aerea per il classe 2007 e palla all'incrocio dei pali. Poi i nerazzurri hanno gestito, con consapevolezza e concentrazione, fino all'89'. Accelerazione di Fumagalli, apertura per Lavelli e missile sotto la traversa del 'Pocho'. Nel finale Milani non è riuscito ad arrotondare ulteriormente il risultato.

L'Inter U23 sale a quota sette punti dopo cinque partite, miete un'altra vittima importante e può tirare il fiato dopo due sconfitte consecutive. Ora, prima della sosta, l'ultimo impegno domenica pomeriggio, in casa contro il Foggia. Da segnalare l'ennesimo infortunio: non ci sarà infatti Francesco Stante, sostituito oggi nel primo tempo per un problema muscolare.

IL TABELLINO

CROTONE-INTER U23 0-2

Marcatore: 67' Mancuso, 89' Lavelli

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Andreoni, Armini, Tanco, Guerra (dal 10' Groppelli); L.Russo (dal 32' Veltri), Grosso; Barcella (dal 79' Ruggiero), Crapisto (dal 79' Brignola), Tordini (dal 46' Musso); Zunno.

A disposizione: Martino, Lucano, Stauciuc, Torres, Musso, D.Russo, Feola, Rodriguez, Bashi.

Allenatore: Leandro Greco

Ammonito: Tanco (87')

Espulso: Groppelli (32')

INTER U23 (3-4-2-1): Melgrati; Stante (dal 15' Jakirovic), Bovio, Garonetti (dal 64' Donato); Avitabile, Kaczmarski, Fiordilino, Marello (dall'84' Bovo); Agbonifo (dal 64' Fumagalli), Mancuso (dall'84' Milani); Lavelli.

A disposizione: Taho, Raimondi, Cerpelletti, Venturini, Matarrese, Aidoo, Franchi, Milani.

Allenatore: Omar Danesi (Stefano Vecchi, squalificato)

Ammonito: Jakirovic (55')

Arbitro: Gabriele Totaro (sez. di Lecce)

Assistenti: Capriuolo-Martinelli

Quarto ufficiale: Sciolti

Operatore FVS: Gatto

RIVIVI IL LIVE

20.27 - FINISCE QUI! L'Inter U23 sbanca Crotone, decidono Mancuso e Lavelli per il 2-0 finale.

90'+4 - Ancora Milani, che questa volta calcia con il sinistro. Merelli cala una gran parata.

90'+2 - Bovo serve Milani a tu per tu con Merelli. L'ex Lazio e Avellino prova il dribbling sul portiere, che, bravo in uscita bassa, lo ferma.

90' - Quattro minuti di recupero. Inter sopra di due gol e di un uomo.

IL GOL - Contropiede con l'Inter in superiorità numerica. Fumagalli serve Lavelli, che dal limite dell'area di rigore, leggermente sulla destra, lascia partire una botta tremenda sul primo palo. Palla sotto la traversa e 0-2 allo Scida!

89' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! LAVELLI! Missile sul primo palo in contropiede, 2-0!

87' - Giallo per Tanco. Fallo su Lavelli e calcio al pallone che costa l'ammonizione.

86' - Ruggiero lascia partire il destro da fuori. Strano bagher di Melgrati che non trattiene, sarà angolo. Sul corner Armini gira di testa, non trova la porta.

84'- Doppio cambio Inter. Fuori Avitabile, dentro Milani. Bovo sostituisce invece Mancuso. Sono le ultime sostituzioni della gara.

83' - Improvviso squillo del Crotone. Veltri prova il tiro a giro: bella iniziativa, la palla non si abbassa.

82' - Inter U23 vicinissima al raddoppio! Fumagalli batte una punizione dalla destra a spiovere sul secondo palo, Mancuso fa sponda e Jakirovic cerca la zampata. Merelli era uscito a vuoto, Tanco salva sulla linea.

79' - Cambi per il Crotone. Fuori Barcella per Brignola e Crapisto per Ruggiero

78' - Altro tentativo di Kaczmarski. Una ventina di metri palla al piede e destro del polacco: tiro fuori.

77' - L'Inter U23 arriva al cross dalla destra, il Crotone in affanno allontana e Kaczmarski ci prova da fuori. Tiro debole, palla messa fuori definitivamente.

73' - Gestisce i ritmi ora l'Inter U23, che non affonda e aspetta la pressione del Crotone per avere più spazio.

IL GOL - Donato crossa dalla trequarti. Un pallone che non sembra granché insidioso viene colpito al volo da Mancuso, che tiene botta sulla trattenuta di Grosso e con il piattone la piazza all'incrocio. Merelli tocca, non basta: primo gol tra i professionisti per Mancuso.

67' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DELL'INTER! MANCUSOOO! Gol favoloso del 29, Inter avanti!

64' - Cambi per l'Inter. Fuori Garonetti, dentro Donato. Fuori anche Agbonifo, dentro Fumagalli.

60' - Inter U23 che adesso sembra stanca, soprattutto a centrocampo. Faticano Kaczmarski e Fiordilino. Vedremo se a stretto giro arriveranno i primi cambi del secondo tempo per i nerazzurri.

57' - Merelli questa volta rischia di combinare il patatrac. Uscita sconsiderata su un cross di Marello, la palla rimbalza addosso a Mancuso e finisce sul fondo. Fortunato qui il Crotone.

55' - Giallo per Jakirovic. Il croato ha trattenuto Musso, bravo a prendergli il tempo.

54' - Interessante ripartenza del Crotone, sprecata malamente da Zunno con un brutto errore.

53' - Merelli salva tutto! Ottima azione dell'Inter che arriva al cross dalla destra con Avitabile. Agbonifo si butta dentro con convinzione e colpisce forte di testa. La palla resta centrale, Merelli riesce a respingere in corner.

52' - Traversone insidioso di Marello, che rimbalza in area. La palla finisce sul secondo palo, fallo di Avitabile su Zunno.

48' - Inter che ora muove la palla senza fretta. Dopo una lunga manovra Agbonifo riceve in area di rigore, fermato da Grosso. E' la strada giusta però: serve pazienza in attesa di trovare il varco per arrivare in area di rigore.

19.39 - Via al secondo tempo allo Scida.

19.38 - Cambio per il Crotone. Entra Musso, esce Tordini.

19.37 - Squadre che tornano in campo. Ci sarà un altro cambio per il Crotone.

Finisce 0-0 il primo tempo tra Crotone e Inter U23. Partita tutt'altro che spettacolare, senza grandi occasioni da una parte e dall'altra. Da segnalare, e non è cosa da poco, il rosso per Groppelli al 32', che ha lasciato in dieic i padroni di casa. L'Inter U23 nel secondo tempo dovrà approfittare della superiorità numerica, come già ha provato a fare nel finale di prima frazione, pur senza riuscire a creare granché.

19.22 - Fischia due volte Totaro: squadre negli spogliatoi per l'intervallo.

45+6' - Ultima azione del primo tempo che vede i nerazzurri arrivare in area di rigore con tanti uomini. Ci prova Jakirovic prima e Mancuso poi: entrambi trovano l'opposizione della difesa. Rinvio dal fondo dopo l'ultimo, debole, tentativo di Mancuso.

45+4' - Ancora Mancuso alla conclusione da fuori su schema da calcio d'angolo. Il suo collo esterno non trova la porta.

45' - Sei minuti di recupero.

45' - Agbonifo tenta la botta dalla distanza. L'ex Verona colpisce sin troppo bene la sfera: palla centrale e Merelli para.

42' - Iniziativa personale di Bovio, che ha spazio e attacca palla al piede. Dai 25 metri prova la conclusione, che è debole e imprecisa. Palla sul fondo.

38' - Non c'è nulla per il direttore di gara. La sensazione è che il tocco di braccio ci sia, ma le immagini da lontano non facilitano di certo la decisione per Totaro.

36' - Ammonito Greco per proteste, l'Inter U23 intanto ha giocato un'altra card FVS per un possibile tocco di mano in area di rigore.

35' - E adesso l'Inter sfrutta la superiorità numerica. Lungo giro palla e mancino da fuori di Mancuso. Palla fuori di poco sul grande tiro dell'italo-uruguagio.

33' - Cambio per il Crotone. Corre ai ripari Greco, dentro Veltri per Russo. Già due slot utilizzati da Greco.

32' - Rosso per Groppelli! Entrataccia a martello su Lavelli, giusta la decisione del direttore di gara. Opportunità ghiottissima per l'Inter U23.

31' - Eccola la card FVS giocata da Danes, vediamo se questo può essere l'episodio che cambia la partita. Ci può stare il rosso.

30' - Brutto intervento di Groppelli su Lavelli, da giallo come minimo. Vedremo se arriverà la card FVS per la panchina dell'Inter.

27' - Si riparte dopo il cooling break. Inter che dovrà fare qualcosa di più in questa seconda parte della prima frazione.

25' - Armini affetta in due l'Inter con una grande palla filtrante per Russo, poi il Crotone va da Tordini, decisamente il più ispirato. Il suo tiro-cross a giro schizza sull'erba bagnata e diventa insidioso. Bravo Melgrati a bloccare alla sua sinistra.

21' - Calcio piazzato per il Crotone che porta a un tiro da lontanissimo di Russo: palla sul fondo.

20' - C'è tanta intensità e poca precisione ora, con diversi errori tecnici, complice un campo in condizioni tutt'altro che impeccabili.

15' - Cambio per l'Inter: fuori l'infortunato Francesco Stante, dentro Jakirovic. Fascia di capitano che passa sul braccio di Fiordilino.

14' - Stante a terra, chiede il cambio. Ennesimo infortunio per l'Inter U23.

12' - Tordini ubriaca Avitabile e crossa per Grosso: il colpo di testa in caduta non impensierisce Melgrati, che blocca.

11' - Ripartenza di Kaczmarski dopo l'intercetto di Agbonifo. La transizione dell'Inter però perde fluidità, il Crotone rientra.

10' - Subito cambio per il Crotone. Esce Guerra ed entra Groppelli.

8' - Problema fisico per Guerra. Si ferma a terra il difensore del Crotone, vedremo se potrà continuare.

6' - Clamorosa occasione sprecata dall'Inter! Mancuso porta palla e allarga sulla sinistra, dove c'è Marello. Il friulano crossa di prima intenzione, cercando Lavelli sul primo palo. La sfera, deviata dal centravanti nerazzurro, arriva sul secondo palo, con Bovio che si era buttato dentro accompagnando l'azione. La sua conclusione in acrobazia, a tu per tu con il portiere, finisce alta. Poteva fare meglio qui Bovio.

3' - Tordini riceve sulla sinistra e rientra sul piede forte, dribblando Avitabile senza troppi complimenti. Tiro a giro che non trova lo specchio e chiude una lunghissima manovra dei padroni di casa.

2' - Andreoni si sovrappone, premiato da Grosso. Cross dalla destra del terzino crotonese, respinge Fiordilino. Alza subito il baricentro la squadra di Greco.

18.30 - Fischia Totaro, Lavelli dà il via alla sfida: è iniziata Crotone-Inter U23!

18.27 - Squadre in campo. Inter U23 con la maglia bianca da trasferta, Crotone in rossoblu.

Non c'è tempo di riposare per l'Inter U23. Dopo la sconfitta contro la Casertana di sabato scorso, i ragazzi di Vecchi tornano in campo oggi in trasferta contro il Crotone, allo stadio Ezio Scida. Qui, non più tardi di cinque anni e quattro mesi fa, l'1 maggio 2021, la Prima Squadra nerazzurra batteva i calabresi 2-0 con gol di Hakimi ed Eriksen, mettendo le mani sul diciannovesimo Scudetto, conquistato aritmeticamente il giorno dopo con il pari dell'Atalanta in casa del Sassuolo. Da quel giorno i rossoblu hanno vissuto un incubo: due retrocessioni, nel 2021 dalla A alla B e nel 2022 dalla B alla C, e la permanenza in Serie C.

Dopo aver fatto piuttosto bene nelle ultime stagioni in terza serie, i pitagorici hanno iniziato male l'annata in corso. Due punti in quattro partite, a cui si aggiungono i 6 punti di penalità, mettono la squadra di Leandro Greco all'ultimo posto in classifica, a quota -4. L'Inter U23 troverà quindi dall'altra parte una squadra decisamente affamata e bisognosa di punti. Non ci sarà, in panchina, Stefano Vecchi, squalificato per due giornate dopo l'espulsione rimediata contro la Casertana. Queste le scelte dei due allenatori per la partita in programma dalle 18.30, con l'Inter U23 costretta a rinunciare a diversi uomini per infortunio.