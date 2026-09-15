Due turni di squalifica e un'ammenda di cinquemila euro. Questa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ad Aleksandar Kolarov, vice di Cristian Chivu, espulso al 19' del primo tempo di Inter-Udinese per "aver rivolto al Direttore di gara (Luca Pairetto, ndr) una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo". 

Il serbo, dunque, non sarà in panchina in occasione di Roma-Inter di sabato prossimo né a Parma il 10 ottobre, quando i nerazzurri torneranno in campo dopo la sosta. 

In chiave nerazzurra, inoltre, va notificata la prima sanzione per Henrikh Mkhitaryan

Sezione: Focus / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 16:37
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.