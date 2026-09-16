In attesa che Roberto Mancini, CT della Nazionale azzurra, dirami la sua prima lista di convocati del nuovo corso alla guida dell'Italia, Ciro Immobile, capo delegazione della squadra Under 16, parla ai microfoni di Sky Sport delle prospettive dei giovani talenti azzurri. A partire, manco a dirlo, da Pio Esposito, attaccante dell'Inter: "Avevo già puntato di lui quando era allo Spezia e devo dire che non mi ero sbagliato. Soprattutto come ragazzo, come ne parlano qui a Coverciano dove lo conoscono bene; mi dicono che è un ragazzo serio e in campo si vede. È un ragazzo eccezionale che ha margini di crescita importanti".

Questa è una Nazionale che si preannuncia votata all'attacco: "Non so se Mancini vorrà riproporre quello che faceva con noi, dipenderà anche dai giocatori a sua disposizione. Mi spiace per Manuel Locatelli che stava diventando un punto fermo anche per l'amore per la maglia che stava trasmettendo. Servono elementi così, nel calcio conta molto".