Chivu perde Calhanoglu e Stones in vista di Roma-Inter, mentre non arrivano notizie confortanti dal fronte Spence. Sul turco la variabile infortuni può recitare un ruolo importante nella trattativa per il rinnovo di contratto, mentre la gestione su Stankovic lascia qualche dubbio.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 15 settembre 2026 alle 17:03
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.