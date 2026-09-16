A margine della conferenza di presentazione della partnership scientifica e sportiva tra il Calcio Padova e l’Università degli Studi di Padova, il presidente del club biancoscudato Maurizio Peghin è tornato sul buon avvio di stagione della sua squadra: "È un inizio di campionato del quale possiamo essere soddisfatti perché c'era un po' di timore per il calendario: le prime tre partite con altrettante retrocesse dalla Serie A e poi la gara con una neopromossa molto bene organizzata come l'Ascoli. C'era scetticismo, invece sette punti sono sicuramente ottimi".

A detta di Peghin, però, ci sono ancora molti margini di crescita nel gruppo di Antonio Calabro: "Chiaro che c'è anche molto da migliorare, perché abbiamo visto il Padova giocare in maniera alterna. Però infonde fiducia iniziare in questo modo con una squadra che è ancora da rodare, perché ci sono tantissimi giocatori nuovi". Tra questi anche Matteo Cocchi e Nicholas Galazzi, protagonisti del gol che ha deciso la sfida con l'Ascoli: "È stato fatto un mercato con investimenti importanti con l'obiettivo di porre le basi per un progetto più ambizioso".