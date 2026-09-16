Ci sono già le prime ipotesi di formazione in vista di Roma-Inter di sabato prossimo, per quel che riguarda la formazione nerazzurra. Difficile pensare che non ci siano delle modifiche da parte di Chivu, una è peraltro obbligata dall'infortunio che ha colpito John Stones, ma non è la sola.

"Gli incastri e le rotazioni effettuate suggeriscono già una formazione - riporta il Corriere dello Sport -. In difesa, per cominciare, si rivedrà Bisseck, con Akanji che tornerà al centro. E, sempre a proposito di rientri, ci saranno anche quelli di Dimarco, sulla corsia sinistra, e di Lautaro, in attacco, ad affiancare Thuram. Già indicato Zielinski al posto di Calhanoglu, in mezzo al campo ci sarà ancora spazio per Barella, mentre per la terza maglia se la giocano il favorito Jones e Sucic. Il vero dubbio, però, è a destra: Luis Henrique, infatti, insidia Diouf, apparso un po’ stanco, al di là dell’assist fornito a Thuram".