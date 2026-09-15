Oggi consueto lavoro di scarico alla Pinetina per chi ha giocato e allenamento normale per gli altri. Questo il menù della seduta della Pinetina dopo il successo contro l'Udinese. Domani sarà concesso un giorno libero al gruppo di Cristian Chivu, che riprenderà a lavorare giovedì mattina. Per quel che concerne John Stones, fermatosi nel secondo tempo del match di San Siro, gli esami per verificare l'entità del problema muscolare saranno effettuati domani o al massimo giovedì.