Inter e Udinese si affrontano domani sera per il Monday Night e c'è un dato statistico che potrebbe essere interessante per i bianconeri. Come evidenzia Opta, l'Udinese ha evitato la sconfitta in ben sette delle ultime 10 occasioni in cui ha affrontato l'Inter nelle prime cinque giornate di campionato: tre successi, 4 pareggi e tre sconfitte nel parziale.