Inter e Udinese si affrontano domani sera per il Monday Night e c'è un dato statistico che potrebbe essere interessante per i bianconeri. Come evidenzia Opta, l'Udinese ha evitato la sconfitta in ben sette delle ultime 10 occasioni in cui ha affrontato l'Inter nelle prime cinque giornate di campionato: tre successi, 4 pareggi e tre sconfitte nel parziale.

Sezione: Stats / Data: Dom 13 settembre 2026 alle 21:36
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione