Il risentimento alla coscia sinistra che lo ha costretto a saltare Inter-Udinese non gli permetterà di essere in campo neanche all'Olimpico, nel big-match di alta classifica contro la Roma sabato prossimo. Per Hakan Calhanoglu l'ennesimo infortunio che ne interrompe il percorso in nerazzurro, il 28esimo in meno di due anni a conferma di una fragilità fisica piuttosto evidente che, sottolinea Il Messaggero, solleva riflessioni importanti anche in ottica rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2027, sebbene il direttore sportivo Dario Baccin confermi i colloqui tra le parti. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 11:54
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.