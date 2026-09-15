Il Genoa batte il Südtirol 1-0 e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove affronterà l'Inter. Sarà quindi l'occasione per il tecnico del Grifone Daniele De Rossi di ritrovare Cristian Chivu, suo ex compagno alla Roma. Ma si aspettava un Chivu così in versione allenatore? Questa la sua risposta ai microfoni di Sport Mediaset: "Si sta sempre in contatto, sapevo che aveva questa passione e aveva giocato tante volte contro mio padre in Primavera vincendo anche la finale Scudetto. Ha fatto bene a Parma, ma da fare bene a vincere Scudetto e Coppa Italia il primo anno è una roba che la gente dà scontata ma che verrà ripetuta poche volte secondo me nei prossimi anni. Mi auguravo potesse fare bene ma il risultato che ha fatto è stato sorprendente perché non è mai facile".

De Rossi ha poi commentato la partita: "L'atteggiamento è stato corretto, anche se la condizione di alcuni era precaria ed è proprio per questo del resto che li abbiamo fatti giocare. Siamo contenti della vittoria, perché questa è una competizione che non vogliamo snobbare; non sarebbe giusto. Ci siamo regalati una serata a San Siro, che non è mai una cosa banale. Giocare contro l'Inter è una cosa bella per il Genoa".