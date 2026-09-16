Roma-Inter si avvicina a grandi passi. Sabato alle 18 sul terreno di gioco dell'Olimpico si sfideranno le due formazioni oggi in testa al campionato di Serie A, entrambe a punteggio pieno. Due formazioni la cui superiorità sul resto del gruppo è testimoniata anche da alcuni numeri.

"Il dato che balza probabilmente più agli occhi è la gestione del campo e del gioco: quel possesso palla che diventa prolungato, ipnotico e che sfocia come naturale conseguenza nella densità di tocchi all'interno dell'area di rigore avversaria - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Segno di una superiorità strutturale per Roma e Inter (rispettivamente 59,8 e 66% con la palla tra i piedi). E non può stupire il fatto che l'Inter, in particolare, porti sempre 4/5 uomini nell'area avversaria grazie alla fitta ragnatela di passaggi che poi culmina con le incursioni, verticali e laterali. I nerazzurri, non a caso, hanno il miglior attacco del campionato con 13 reti, seguiti con 12 proprio dai giallorossi che detengono pure il record dei palloni toccati nelle aree avversarie, 183, davanti alla squadra di Chivu con 177, e quello dei cross su azione, 25 rispetto ai 21 dell'Inter".

Proseguendo nelle statistiche si nota che "nessuna squadra ha tirato più di quella nerazzurra verso la porta, ben 100 volte. E ancora l'Inter, con la sua mira da gran balistico, guida la fila delle conclusioni nello specchio, 32 in quattro giornate, con la Roma che è seconda ad un gradino di distanza".