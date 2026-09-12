Barella e Bastoni sono tra i protagonisti dell'inizio di stagione dell'Inter. Nessun centrocampista ha portato a buon fine più dribbling dell'azzurro in questo avvio di campionato in Serie A (7, alla pari di Kian Fitz-Jim).

Ma non solo. Perché il connazionale Bastoni guida la Serie A 2026/27 per possessi guadagnati (22) e line-breaking passes (53), oltre ad essere il difensore con più passaggi riusciti nella metà campo avversaria (94).

Sezione: Stats / Data: Sab 12 settembre 2026 alle 11:04
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.