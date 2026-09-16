Dopo un inizio di stagione convincente per intensità, qualità e continuità, seppur da subentrato, Ange-Yoan Bonny è pronto a rispondere alla convocazione della sua nazionale. Il nuovo CT della Costa d'Avorio Hervé Renard ha infatti incluso l'interista nella lista per la sosta di settembre.

Dopo aver fatto il suo esordio al Mondiale, Bonny sarà quindi impegnato nelle due sfide di qualificazioni alla Coppa d'Africa che vedranno gli Elefanti in campo contro Ghana e Somalia. Coinvolti, per la Serie A, anche N'Dicka (Roma), Koussonou (Atalanta), Kessie (Atalanta) e Oulai (Fiorentina).

Sezione: Focus / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 17:05
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.