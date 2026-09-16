Appuntamento in diretta con il Salotto di FcInterNews. Prepariamoci insieme a Roma-Inter, big match della 5a giornata di Serie A in programma sabato pomeriggio. Spazio anche ai discorsi per il rinnovo di Calhanoglu e all'infortunio di Stones.

Per PARTECIPARE al SALOTTO di FcInterNews ABBONATI al canale Youtube --> LE INDICAZIONI 

Segui la diretta
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 19:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.