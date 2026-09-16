Non ci sarà il recupero in extremis di Hakan Calhanoglu in vista della sfida di campionato tra Roma e Inter. Gli esami svolti ieri hanno evidenziato un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra, motivo per cui, come riporta anche il Corriere dello Sport, la speranza è quella di riaverlo dopo la sosta, il 10 ottobre. Salterà non solo la trasferta coi giallorossi ma anche le gare della Turchia contro Francia, Belgio e Italia.
"I guai fisici di Calhanoglu, peraltro, non sono più una novità - riporta il quotidiano -. Dalla stagione 2024/25, fino all’incontro con l’Udinese, sono 31 le partite saltate per infortunio. Ma come ha ribadito anche l’altra sera Chivu, l’Inter non ne può fare a meno: «Abbiamo bisogno di lui». La sua interpretazione del ruolo da regista è unica e fondamentale nell’impianto di gioco. Anche per questo motivo nei giorni scorsi è partita una convocazione per il suo procuratore, così da affrontare il discorso contratto in scadenza a fine stagione. Evidentemente anche il tema infortuni verrà inserito nelle discussioni. Sembra scontato che un eventuale rinnovo non potrà avvenire alle cifre attuali, ovvero 6,5 milioni a stagione".
Autore: Antonio Di Chiara
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