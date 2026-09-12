Si avvicina la sfida tra Inter e Udinese, in programma lunedì sera a San Siro. Diamo uno sguardo a un'altra statistica interessante che riguarda l'attaccante dei friulani Keinan Davis che, come evidenzia OptaPaolo, ha sia segnato che servito un assist nella gara d'andata dello scorso campionato contro l'Inter a San Siro. Dopo l'assist contro la Lazio nell'ultima giornata, può mettere a referto un altro dato rilevante: può prendere parte a un gol in due presenze di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2025.