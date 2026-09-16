Il prossimo appuntamento fissato sull'agenda di Dario Baccin è l'incontro con l'agente di Hakan Calhanoglu, Gordon Stipic, per parlare del rinnovo del centrocampista turco. Il neo direttore sportivo dell'Inter, dopo essersi insediato nel posto precedentemente occupato da Piero Ausilio, avrà a breve un contatto diretto con il procuratore di Calha, con cui il club nerazzurro ha un buonissimo rapporto.

Insomma, ci sarà un primo approccio ufficiale tra le parti per parlare di una questione che in Viale della Liberazione considerano urgente, vista la vicinanza della scadenza del contratto dell'ex Milan con la Beneamata: 30 giugno 2027. Lo conferma Fabrizio Romano, dopo le indiscrezioni uscite nei giorni scorsi, precisando che l'incontro che andrà in scena sarà esplorativo.