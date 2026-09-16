Si attendono ancora comunicazioni ufficiali per quel che riguarda la Supercoppa Italiana che Inter e Lazio saranno chiamate a disputare. Secondo Tuttosport, "i club interessati spettano novità: la competenza è del consiglio di Lega, che nei prossimi giorni aspetta offerte dall’estero. Il Marocco è un’ipotesi sfumata, restano gli Stati Uniti, ma è probabile che alla fine si giochi a San Siro, come da regolamento".

Inter e Lazio sono state anche le finaliste dell'ultima Coppa Italia ed è per questo che i biancocelesti avranno la possibilità di giocarsi il trofeo, dato che i nerazzurri hanno vinto sia il torneo della coccarda che l'ultimo campionato italiano di Serie A.