Sarà come ampiamente preventivato spettacolo anche sugli spalti sabato all'Olimpico in occasione di Roma-Inter. I tifosi giallorossi sono pronti ancora una volta a riempire l'impianto capitolino per sostenere la squadra di Gian Piero Gasperini nel primo grande appuntamento della nuova stagione. Il dato dei biglietti venduti ha infatti già superato quota 65.000, come riportato dal Corriere della Sera. Una risposta importante da parte del pubblico della Roma, che si prepara a vivere una sfida di alta classifica contro la squadra di Cristian Chivu.