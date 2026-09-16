Non c'è solo il campionato in corso a testimoniare la capacità dell'Inter di ribaltare il risultato. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, quella con l'Udinese è la quinta volta che i nerazzurri vincono partendo da uno svantaggio di due reti.

"Mai dare per finiti i nerazzurri, come del resto si è visto negli ultimi 180’ di campionato a San Siro tra il tris rifilato al Napoli (da 0-2 a 3-2) e la cinquina all’Udinese (da 0-2 a 5-3). Le difficoltà iniziali e l’approccio sbagliato possono trarre in inganno perchè a prescindere dall’avversario la rimonta può sempre realizzarsi come sa bene il Como di Fabregas, che l’anno scorso per due volte si è trovato avanti di due gol, ma poi ha perso 4-3 (in riva al lago in Serie A) e 3-2 (a San Siro in Coppa Italia). La cinquina di rimonte vincenti con Chivu in sella è completata dal roboante 6-2 dell’anno scorso contro il Pisa, sempre dopo il doppio vantaggio dei toscani, e per completezza va aggiunta la veemente reazione finita in pareggio a Bologna, da 3-1 fino al 3-3".

