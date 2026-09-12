Lautaro Martínez e Hakan Çalhanoglu sono gli unici due giocatori di questa Serie A che hanno segnato almeno un gol contro ciascuna delle 19 avversarie attualmente nel torneo. Il capitano nerazzurro, poi, trova una delle sue vittime preferite in Serie A, visto che il Toro ha messo a segno ben sette reti contro l'Udinese nella competizione, mentre per il turco sono due i centri contro i friulani.