Uno come lui, che alla Roma ha segnato più volte, farebbe comodo a Cristian Chivu sabato all'Olimpico. Ma l'allenatore romeno non può certo lamentarsi del suo attacco, in vista della trasferta in casa della Roma. Aldo Serena, intervistato da Libero, ha anticipato alcuni temi della sfida al vertice nella Capitale: "Per questa Roma sarà un vero esame di maturità, per l'Inter sarà un compito per valutare la sua difesa scricchiolante. Gasperini ha dato alla Roma un gioco che ruba l'occhio con un Dybala fisicamente tonico. La squadra aggredisce, diverte ma è al contempo concreta grazie a quel fenomeno di Malen".

"Per quanto concerne l'Inter, Thuram è agile, Bonny veloce, Pio Esposito potente. E Lautaro... è Lautaro - aggiunge Serena -. Con gli acquisti estivi la qualità della rosa è migliorata ma in difesa Chivu deve oggettivamente registrare qualcosa se vuole fare strada anche in Champions. Non può rimontare sempre, già contro la Roma potrebbe essere difficile".