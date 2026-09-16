Anche l'ex allenatore Alberto Malesani, ospite del programma RAI 'Il Processo del Lunedì', si pronuncia sull'Inter dopo la vittoria di ieri contro l'Udinese e sulle sue prospettive stagionali: "In Italia può sicuramente andare avanti, da Simone Inzaghi a Cristian Chivu hanno preso l'allenatore giusto; tante volte le squadre sbagliano sulla continuità di lavoro mentre qui bravi dirigenti hanno scelto un allenatore molto intelligente che ha dovuto solo motivare la squadra. Ogni anno cambiano un elemento e rinforzano la squadra da sei anni, restano loro la squadra da battere".