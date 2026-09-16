Sarà Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, l'arbitro della supersfida di sabato pomeriggio all'Olimpico tra Roma e Inter, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il fischietto ligure sarà assistito da Meli e Berti, con Maresca nelle funzioni di quarto ufficiale. In sala VAR avremo Paolo Silvio Mazzoleni assistito da Aleandro Di Paolo. Curiosità: sarà la terza volta consecutiva che Massa dirigerà la sfida tra giallorossi e nerazzurri.
Ecco il quadro completo delle designazioni:
MONZA – SASSUOLO Venerdì 18/09 h. 20.45
PERENZONI
MASTRODONATO – COLAIANNI
IV: PAIRETTO
VAR: AURELIANO
AVAR: BARONI
BOLOGNA – TORINO Sabato 19/09 h. 15.00
GUIDA
BACCINI – ZANELLATI
IV: ALLEGRETTA
VAR: SANTORO
AVAR: CAMPLONE
UDINESE – CAGLIARI Sabato 19/09 h. 15.00
MANGANIELLO
BIANCHINI – PISTARELLI
IV: RAPUANO
VAR: COSSO
AVAR: GHERSINI
ROMA – INTER Sabato 19/08 h. 18.00
MASSA
MELI – BERTI
IV: MARESCA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DI PAOLO
VENEZIA – LAZIO Sabato 19/09 h. 20.45
SOZZA
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV: BONACINA
VAR: PEZZUTO
AVAR: PICCININI
FIORENTINA – NAPOLI h. 12.30
DOVERI
COSTANZO – PASSERI
IV: FOURNEAU
VAR: GARIGLIO
AVAR: PEZZUTO
FROSINONE – COMO h. 15.00
CHIFFI
PERETTI – ROSSI M.
IV: FELICIANI
VAR: GHERSINI
AVAR: RUTELLA
PARMA – GENOA h. 15.00
MARIANI
BINDONI – ZEZZA
IV: DI MARCO
VAR: DI PAOLO
AVAR: MAZZOLENI
JUVENTUS – ATALANTA h. 18.00
ZUFFERLI
TEGONI - COLAROSSI
IV: MARCENARO
VAR: MARINI
AVAR: GIUA
MILAN – LECCE h. 20.45
LA PENNA
LO CICERO – VECCHI
IV: TREMOLADA
VAR: MAGGIONI
AVAR: SANTORO
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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