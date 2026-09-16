Sarà Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, l'arbitro della supersfida di sabato pomeriggio all'Olimpico tra Roma e Inter, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il fischietto ligure sarà assistito da Meli e Berti, con Maresca nelle funzioni di quarto ufficiale. In sala VAR avremo Paolo Silvio Mazzoleni assistito da Aleandro Di Paolo. Curiosità: sarà la terza volta consecutiva che Massa dirigerà la sfida tra giallorossi e nerazzurri. 

Ecco il quadro completo delle designazioni:

MONZA – SASSUOLO      Venerdì 18/09 h. 20.45

PERENZONI
MASTRODONATO – COLAIANNI
IV:      PAIRETTO
VAR:     AURELIANO
AVAR:      BARONI

BOLOGNA – TORINO    Sabato 19/09 h. 15.00

GUIDA
BACCINI – ZANELLATI
IV:      ALLEGRETTA
VAR:     SANTORO
AVAR:      CAMPLONE

UDINESE – CAGLIARI   Sabato 19/09 h. 15.00 

MANGANIELLO
BIANCHINI – PISTARELLI
IV:       RAPUANO
VAR:      COSSO
AVAR:       GHERSINI

ROMA – INTER    Sabato 19/08 h. 18.00

MASSA 
MELI – BERTI
IV:     MARESCA
VAR:      MAZZOLENI
AVAR:     DI PAOLO

VENEZIA – LAZIO    Sabato 19/09 h. 20.45

SOZZA
BERCIGLI – ZINGARELLI
IV:      BONACINA
VAR:     PEZZUTO
AVAR:    PICCININI

FIORENTINA – NAPOLI     h. 12.30

DOVERI
COSTANZO – PASSERI
IV:     FOURNEAU
VAR:     GARIGLIO
AVAR:      PEZZUTO


FROSINONE – COMO    h. 15.00

CHIFFI
PERETTI – ROSSI M.
IV:     FELICIANI
VAR:     GHERSINI
AVAR:     RUTELLA


PARMA – GENOA    h. 15.00

MARIANI
BINDONI – ZEZZA
IV:     DI MARCO
VAR:     DI PAOLO
AVAR:       MAZZOLENI

JUVENTUS – ATALANTA     h. 18.00

ZUFFERLI
TEGONI - COLAROSSI
IV:       MARCENARO
VAR:      MARINI
AVAR:      GIUA

MILAN – LECCE    h. 20.45

LA PENNA
LO CICERO – VECCHI
IV:     TREMOLADA
VAR:    MAGGIONI
AVAR:      SANTORO

Sezione: Focus / Data: Mer 16 settembre 2026 alle 12:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.