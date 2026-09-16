Sarà Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, l'arbitro della supersfida di sabato pomeriggio all'Olimpico tra Roma e Inter, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A. Il fischietto ligure sarà assistito da Meli e Berti, con Maresca nelle funzioni di quarto ufficiale. In sala VAR avremo Paolo Silvio Mazzoleni assistito da Aleandro Di Paolo. Curiosità: sarà la terza volta consecutiva che Massa dirigerà la sfida tra giallorossi e nerazzurri.

Ecco il quadro completo delle designazioni:

MONZA – SASSUOLO Venerdì 18/09 h. 20.45

PERENZONI

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV: PAIRETTO

VAR: AURELIANO

AVAR: BARONI

BOLOGNA – TORINO Sabato 19/09 h. 15.00

GUIDA

BACCINI – ZANELLATI

IV: ALLEGRETTA

VAR: SANTORO

AVAR: CAMPLONE

UDINESE – CAGLIARI Sabato 19/09 h. 15.00

MANGANIELLO

BIANCHINI – PISTARELLI

IV: RAPUANO

VAR: COSSO

AVAR: GHERSINI

ROMA – INTER Sabato 19/08 h. 18.00

MASSA

MELI – BERTI

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO

VENEZIA – LAZIO Sabato 19/09 h. 20.45

SOZZA

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: BONACINA

VAR: PEZZUTO

AVAR: PICCININI

FIORENTINA – NAPOLI h. 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO



FROSINONE – COMO h. 15.00

CHIFFI

PERETTI – ROSSI M.

IV: FELICIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: RUTELLA



PARMA – GENOA h. 15.00

MARIANI

BINDONI – ZEZZA

IV: DI MARCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAZZOLENI

JUVENTUS – ATALANTA h. 18.00

ZUFFERLI

TEGONI - COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: GIUA

MILAN – LECCE h. 20.45

LA PENNA

LO CICERO – VECCHI

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: SANTORO