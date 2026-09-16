"Sono sincero, al 16’, sul 2-0 per i friulani ero sicuro che l’Inter l’avrebbe rivoltata, perché è nelle sue corde, e ci può stare. Quello che invece non deve starci per l’Udinese è il modo in cui si è fatta rimontare". Così si esprime Antonio Manicone, ex giocatore di Inter e Udinese, intervistato dal Messaggero Veneto. Intervista dove rimprovera ai bianconeri una certa arrendevolezza: "Non deve starci, perché l’Udinese deve mettere in conto di subire dei gol a Milano, ancor più se in vantaggio. La giusta mentalità passa anche da queste situazioni in cui si riesce a tenere la partita in pugno nonostante i gol subiti, proprio come ha fatto l’Inter che non si è scomposta col doppio svantaggio. L’Udinese, invece, una volta subito il gol di Carlos Augusto si è troppo preoccupata di prendere anche il secondo, cedendo poi nella ripresa. In poco tempo le convinzioni sono cadute una dietro l’altra, e questo aspetto va corretto".